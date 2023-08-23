Верхній одяг на осінь: що нам треба купити до нового сезону

Для стильних та різноманітних образів вам знадобиться кілька варіантів верхнього одягу. До абсолютної класики осіннього сезону – тренча, варто додати бомбер, пальто та інший верхній одяг, який ми любимо носити восени.

Перші тижні осені ще не будуть вимагати в нас одягати тренч, втім ближче до кінця вересня все ж таки вже прийдеться витягати з шафи шкіряну куртку, позаяк ранки та вечори будуть холодними. Окрім того, надалі нам знадобляться більш тепліші речі.

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Пальто

Ніколи не виходять з моди прості та елегантні фасони, тому обов’язково придивіться саме до таких пальт. Бестселлерами впродовж багатьох років залишаються бежеві пальта з додаванням вовни, оздоблені візерунком "ялинка", та чорна класика.

Також у тренді пальта приталені, вільні, оверсайзні та модель з ледь помітною спадаючою лінією плечей. Останній період саме довгі пальта завойовують серця дівчат, які люблять мінімалізм. Пальта чудово поєднуються з кросівками, чоботами на підборах, джинсами та штанами.



Стильний верхній одяг на осінь 2023 / Фото з Elle

Джинсова куртка Teddy

Така куртка – відроджений тренд кількарічної довжини. Куртка Teddy буде чудово поєднуватися з денімовими речима. Також куртка з елементами плюшу додасть родзинки будь-якому образові.



Стильний верхній одяг на осінь 2023 / Фото з Elle

Пальто в клітинку

У новому сезоні клітинка повертається до трендів. На початок осені можете обирати фланелеві сорочки, а вже для глибокої осені робіть ставку на пальто.



Стильний верхній одяг на осінь 2023 / Фото з Elle

Куртка-бомбер

Бомбер все ще не вийшов з моди та залишається таким же популярним, як і раніше. У новому в сезоні в моді будуть легкі моделі у спортивному стилі або ж важкі шкіряні куртки.



Стильний верхній одяг на осінь 2023 / Фото з Elle

Стьобана куртка

Це легка, універсальна куртка, яка чудово захищає від холоду. Вона доволі компактна, адже, якщо вам стане у ній спекотно, її спокійно можна поставити у велику сумку. Також вона доволі стильна та гарно поєднується з різним вбранням – від спортивних костюмів до штанів палаццо.



Стильний верхній одяг на осінь 2023 / Фото з Elle