Нагадаємо, що з 2018 року на посаді головного редактора Vogue Ukraine працював громадянин Росії Філіп Власов, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Швейцарії.

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Згодом журналом керувала команда на чолі з Юлією Костецькою. А тепер видання Vogue очолив Веня Брикалін.

Відомо, що він з 2017 року він працював фешн-редактором, а згодом очолив відділ моди видання.



Веня Брикалін очолив український Vogue / Фото журналу

Видавчиня глянцю Юлія Костецька вважає, що Брикалін зможе розширити міжнародну мережу партнерів для промоції української моди та культури у світі.

Сам Веня Брикалін відповів, що зараз важливо демонструвати найкращі українські таланти світові.

Для мене велика честь обійняти посаду головного редактора Vogue в Україні. В умовах війни, коли наша країна переживає безпрецедентні труднощі, ще важливіше демонструвати найкращі українські таланти світові,

– заявив він.

За його словами, він хоче промотувати сучасну українську культуру та творчість і зберегти зв’язок читачів із ширшим культурним контекстом.

До слова, минулого року американський журнал Vogue опублікував зйомку Олени Зеленської, фото якій робила культова фотографиня Енні Лейбовіц. На обкладинці перша леді постала у маскулінному образі, який продумала редакторка українського Vogue Юлія Пеліпас. В мережі тоді сперечалися через обкладинку з Зеленською.