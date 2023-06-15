Напомним, что с 2018 года в должности главного редактора Vogue Ukraine работал гражданин России Филипп Власов, после начала полномасштабного вторжения уехавший в Швейцарию.

К теме Цветочный чокер – тренд 2023 года: как его носят модницы

Впоследствии журналом руководила команда во главе с Юлией Костецкой. А теперь издание Vogue возглавил Веня Брикалин.

Известно, что с 2017 года он работал фэшн-редактором, а впоследствии возглавил отдел моды издания.



Веня Брикалин возглавил украинский Vogue / Фото журнала

Издательство глянца Юлия Костецкая считает, что Брикалин сможет расширить международную сеть партнеров по продвижению украинской моды и культуры в мире.

Сам Веня Брикалин ответил, что важно демонстрировать лучшие украинские таланты миру.

Для меня большая честь занять должность главного редактора Vogue в Украине. В условиях войны, когда наша страна испытывает беспрецедентные трудности, еще важнее демонстрировать лучшие украинские таланты миру,

– заявил он.

По его словам, он хочет промотировать современную украинскую культуру и творчество и сохранить связь читателей с более широким культурным контекстом.

К слову, в прошлом году американский журнал Vogue опубликовал съемку Елены Зеленской, фото которой делала культовая фотография Энни Лейбовиц. На обложке первая леди предстала в маскулинном образе, который продумала редактор украинского Vogue Юлия Пелипас. В сети тогда спорили из-за обложки с Зеленским.