Вельветові штани вриваються в тренди сезону: на які моделі треба звернути увагу
Джерело:Vogue
Вельветові штани мають всі шанси завоювати широку популярність вже цього сезону. Особливо актуальними вельветові штани стають в осінньо-зимовий сезон. Фешн-експерти прогнозують, що ці штани можуть сміливо витіснити з гардеробів навіть наш улюблений денім.
Серед найпопопулярнішого кольору вельветових штанів – коричневий, який ефектно виглядає в поєднанні з коричневим светром чи лонгслівом. Total look завжди має доречний та стильний вигляд.
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Модниця Каміль Шар’єр нещодавно з’явилася в коричневому аутфіті, довершивши образ шкірянкою від Prada та чорною пов’язкою на голові. Її вінтажний образ довершили кросівки Adidas та сумка Dior.
Тенденцію популярності коричневих штанів можна простежити й на подіумі. Louis Vuitton першими представили коричневі штани, поєднавши їх із сорочкою, краваткою та шкіряною курткою. Бренд Coach також презентували коричневі штани, які радять поєднувати з дублянкою та кепкою.
Модні вельветові штани на осінь 2022 / Фото з Vogue
Модні вельветові штани на осінь 2022 / Фото з Vogue
Dsquared2 вже зробили ставку на бежеві штани, які радять доповнювати чоботами-дутиками та вінтажною дублянкою.
Модні вельветові штани на осінь 2022 / Фото з Vogue
Загалом дизайнери робили ставку на вільний крій штанів(кюлоти або розкльошені моделі), які однаково пасують до чобіт, кросівок чи взуття на підборах.
Доповнюйте вельветові штани светрами з горловиною, світшотами, водолазками, лонгслівами з жакетами. Серед верхнього одягу робіть ставку на пуховики, дублянки чи шкіряні куртки оверсайз.
Модні вельветові штани на осінь 2022 / Фото з Pinterest
Модні вельветові штани на осінь 2022 / Фото з Pinterest
Модні вельветові штани на осінь 2022 / Фото з Pinterest