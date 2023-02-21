Вельветовий костюм – тренд нового сезону: вишуканий образ показує Ельза Госк

Шведська модель Ельза Госк нещодавно кардинально змінила імідж, тож готова знову ділитися зі своїми прихильниками цікавими образами. Манекенниця продемонструвала на собі тренд весни – вельветовий костюм.

Ельза Госк – одна з найінстграмніших колишніх "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret. Вона має гарний смак до одягу, тож любить тішити прихильників цікавими аутфітами.

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Навесні вельвет має всі шанси стати наймоднішим матеріалом сезону. Штани з вельвету були найулюбленішим вбранням Керолін Бессет-Кеннеді – дружини Джона Ф. Кеннеді. Жакет з вельвету був одним із головних елементів гардеробу Кейт Мосс у період життя з Джонні Деппом, згодом вона також одягала вельветові штани. А от Джейн Біркін та Серж Генсбург любили ходити в однакових вельветових жакетах чи штанах.

Вельвет, який прозвали "ерудованою версією оксамиту" вже починає набирати обертів. У fashion-індустрії починає зростати популярність вінтажу, тож тепер вельвет можна розглядати як символ шику. У французької інфлюенсерки вже є вельветові штани, з якими вона створює монохромний образ, а от Ельза Госк приміряла стильний весняний костюм.

Білявка вміє вражати вишуканим стилем. На голе тіло знаменитість одягнула жакет з вельвету коричневого кольору розміру оверсайз з власної колекції HELSA. До жакету Ельза Госк підібрала костюмну мініспідницю з вельвету, яку доповнила чорним поясом.

Білявка з новою зачіскою під каре одягнула чорні колготки і вінтажні лаковані туфлі із золотистою фурнітурою. Вельветові костюми завжди асоціювалися з вченими та професорами, тож модель лаконічно підписала фото: "В епоху мого боса".



Модний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram



Модний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram



Модний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram