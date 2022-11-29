Велика хутряна панама – хіт зими: як її носити показує Ріанна і Белла Хадід

Закордонні знаменитості все частіше почали виходити у габаритних хутряних панамах. І якщо спочатку такий головний убір здавався дещо дивним, то вже зараз він претендує стати головним хітом зими.

Знакові панами знаменитості придбали за 450 євро від бренду Emma Brewin. Зараз схожі панами набувають чималої популярності. Схожі вироби представили бренди Saint Laurent, Acne Studios, Givenchy.

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Американська модель Белла Хадід любить хутряні панами. Раніше вона з’являлася перед об’єктивами папараці у звичайних виробах, втім потім її помітили у великій панамі кольору кемел. Нею знаменитість доповнила чорний костюм з черевиками у леопардовий принт.



Хутряна панама – хіт зими / Фото з інстаграму

Ще раніше у таких виробах зі штучного хутра помічали Гейлі Бібер та Ріанну. Остання такий головний убір почала носити ще влітку, доповнюючи панамою футболку та босоніжки на підборах, а також в тон до рожевої сукні.



Хутряна панама – хіт зими / Фото з інстаграму



Хутряна панама – хіт зими / Фото з твіттера

Останньою брендові панами запримітила Емілі Ратажковскі. Цей головний убір їй так сподобався, що вона створила з ним за кілька днів аж три образи. Знаменитість доповнила леопардовою панамою чорне коротке пальто, коричневою – шкіряну куртку, а чорною панамою довершила пальто в принт зебри.



Хутряна панама – хіт зими / Фото з Getty Images



Хутряна панама – хіт зими / Фото з Getty Images



Хутряна панама – хіт зими / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі

Американська акторка Меган Фокс вже тривалий період одягає хутряні панами різних кольорів. Як завжди, ними знаменитість доповнює свої епатажні образи.