Перед святом кохання бренди часто випускають мініколекції, і цьогоріч українські дизайнери вже занурили нас в атмосферу романтики й надзвичайно красивої еротики.

До теми Яку сукню одягнути на День Валентина: найкрасивіші варіанти в червоному кольорі

24 Канал зібрав найцікавіші колекції вітчизняних виробників, випущені спеціально до Дня святого Валентина.

Gunia Project x TSUM Kyiv

Український бренд GUNIA Project та ЦУМ Київ підготували капсулу одягу, аксесуарів та предметів інтер’єру, у яких центральною фігурою став янгол. Бренд розглядає духовну істоту як одного з ключових персонажів українського народного мистецтва.

Також дизайнери брали за основу образи пташок, сердець і квітів. А принти та оздоблення натхненні наївними вишитими рушниками з колекції Музею Івана Гончара. Зокрема, експонатами середини XX століття з Черкаської та Полтавської областей.

GUZEMA

Ювелірний бренд Guzema Fine Jewelry представив діамантову збірку — інтерпретацію найпопулярніших моделей з культової колекції Valentine’s Day. Це браслети, кольє, сережки та каблучки-трансформери, оздоблені маленькими серцями. Деякі моделі інкрустовані натуральними діамантами.

Бренд також втілив благодійну літературну ініціативу – у співпраці з видавництвом "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" презентував до свята поетичну збірку "Так ніхто не кохав". Вона об'єднує тексти 70 українських поетів: від Шевченка до Любки. Примірник можна отримати за донат у 500 гривень. Кошти передають до Guzema Foundation.

O.TAJE

Любов до когось завжди починається з любові до себе, а любов до себе — з уміння розуміти та приймати себе. З таким посилом випустив святковий дроп бренд O.TAJE. Одна з їхніх новинок – мідіспідниця з віскози у двох відтінках: пудровий та фуксія. Її можна гарно доповнювати светрами в тон.

А родзинки колекції – це светр із косами STORMI у ніжно-рожевому відтінку та напівпрозора сукня MARCY у кольорі фуксія. Є також більш стримане та вишукане вбрання – базові мідісукні, мідіспідниця, костюмні сети та топи.

W8LESS

Головними у Love collection від W8LESS стали напівпрозорі тканини та джинс, серця з фатину та неопрену. "Витончені та сексуальні вироби для найсміливіших", – такими сам бренд бачить свої речі. Лімітована лінійка має як щоденні спортивні світшоти чи джинси, так і привабливі топи та боді для особливих моментів.

Anoeses

Справжня пожежа до Дня Валентина — це колекція червоної білизни та аксесуарів LOVE NOTE від Anoeses. Три образи та один окремий набір бондажних аксесуарів пропонують для любителів експериментів. Усі вироби – в яскраво-червоному кольорі з золотою фурнітурою.

Є набір білизни Love on the Brain, набір шкіряних аксесуарів You’re Mine, комплект з латексного кроп-топа без рукавів та мініспідниці з завищеною талією Fierce Passion, а також латексна сукня I Want All of You.

Femif

Femif перевипускає до Дня святого Валентина у "кольорах кохання" моделі, які стали найбільш популярними. Неймовірної краси сукні ідеально пасують до атмосфери свята.

До речі, це бренд, який створює речі із залученням штучного інтелекту.

JUL

Футболка з вишивкою серця, а на тканій бірці – напис із цитатою Василя Стуса зі збірки "Листи до сина" — "щедре серце дається любов’ю". Цей чудовий виріб презентував бренд JUL. До кожного замовлення футболки у подарунок прийде архівний лист про кохання, написаний українськими поетами, щоб нагадати про найцінніше почуття любові, яке неможливо переоцінити.

Grains de Verre

Моделі зі святкової колекції цього бренду ви можете легко ввести у повсякденну моду. Їхні прикраси можуть "підсвічувати" прості луки і наділяти їх настроєм.

Grains de Verre прагне створювати об'ємні та виняткові вироби, які надають сили та привертають увагу. Будь то пара сережок, фантазійна каблучка чи масивне намисто, кожен виріб створений для того, щоб виділятися та бути в центрі уваги,

— кажуть у бренді.

Ruslan Baginskiy

Відомий дизайнер представив тематичну колекцію шапок, беретів і шарфів у кольорі фуксії. Парні вироби – це дуже мило, тож можете порадувати таким подарунком коханого чи кохану.

Singular

Чотири комплекти уніформи, щоб підкоряти серця, розкривати їх навстіж або остаточно розбити, підготував бренд Singular. Капсула виготовлена із чистої мериносової вовни та у сміливих відтінках – пристрасному червоному, сірому меланжі, блакитному і оливковому.