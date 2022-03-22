Ван Гог в теробороні, а Фріда Кало готує бандера-смузі: Dodo Socks показали ефектні шкарпетки

Відомий український бренд шкарпеток Dodo Socks випустили нові шкарпетки. Тепер легендарні шкарпетки з Фрідою Кало, Ван Гогом та Сальвадором Далі у час російсько-української війни отримали нову інтерпретацію.

Бренд Dodo Socks від початку війни активно підтримує Україну. Магазин представив колекцію шкарпеток "До перемоги!", до якої увійшли шість пар у різних кольорах та з надписами, які вже стади популярні за час війни. Усі виручені гроші з придбаних шкарпеток Dodo Socks відправляє на потреби армії.

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Відомий набір Canvas з всесвітньо відомими митцями після 24 лютого отримав іншу інтерпретацію. За словами бренду, вслід за Степаном Андрійовичем на захист України став Інтернаціональний мистецький легіон.

Ван Гог вже вступив до лав тероборони, Фріда приготувала багато смачних Бандера-смузі, а Далі пішов волонтерити. Бо мистецтво не може стояти осторонь,

– йдеться у дописі Dodo Socks в інстаграмі.



Набір Canvas після війни / Фото з інстаграму Dodo Socks



Набір Canvas до війни / Фото з інстаграму Dodo Socks

Наразі невідомо, чи випустять ці шкарпетки в продаж, втім прихильникам бренду неабияк подобається таке тріо, тож бренд обіцяє повідомити всім, якщо такі шкарпетки почнуть продавати.