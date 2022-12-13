6 улюблених речей зірки серіалу "Венздей" Дженни Ортеги: цікава добірка

13 грудня 2022, 16:24
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Джерело:

HB Life

Американська кінозірка Дженна Ортега стала справжньою зіркою завдяки виходу серіалу "Венздей". Хоч вона й знімається в кіно вже 10 років, втім лише після виходу на Netflix серіалу, 20-річна дівчина здобула величезну популярність. Які речі найбільше любить Дженна Ортега – читайте далі.

У серіалі ми спостерігали за 16-річного підлітка в чорному вбранні та з похмурим настроєм, однак в житті Дженна виглядає зовсім по-іншому. Вона завжди усміхнена та приязна, і на відміну від Венздей обожнює яскравий одяг.

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Серіал "Венздей" наробив добрячого шуму в мережі, тож вся увага прикута до головної героїні, яку зіграла 20-річна американська акторка Дженна Ортега. Серіал побив всі рекорди на Netflix, обігнавши навіть "Дивні дива".

Не всі знають, як виглядає Дженна Ортега в реальному житті, тому пропонуємо ознайомитися з її найпопулярнішими образами.

  • Штанні костюми

Найчастіше акторка обирає на івенти та червоні доріжки штанні костюми. Дівчина обожнює приталені жакети та корсети. Щодо кольорів, то Дженна обирає чорний, коричневий та бежевий колір.

  • Чорне мереживо

Дженна Ортега також любить інколи приміряти на собі готичний стиль, як і Венздей. Дівчина любить чорне мереживо, яке виглядає елегантно, втім дещо провокативно.

  • Високі підбори і платформи

Дженна Ортега невисокого зросту (всього 155 сантиметрів), тож на всіх світських заходах вона з’являється у взуття з дуже високими підборами та платформою.

  • Корсети

Акторка досить часто одягає корсети, які неймовірно їй личать. Часом ці жилетки заміняють корсети в костюмах, а часом виступають соло в образі.

  • Кардигани

Дівчина в повсякденному житті любить одягати світшоти розміру оверсайз, а також кардигани з v-подібним вирізом.

  • Приталені сукні

20-річна красуня любить обирати на різноманітні івенти сукні, які вдало підкреслюють її струнку фігуру.

 

Автор: Юлія Турелик