У серіалі ми спостерігали за 16-річного підлітка в чорному вбранні та з похмурим настроєм, однак в житті Дженна виглядає зовсім по-іншому. Вона завжди усміхнена та приязна, і на відміну від Венздей обожнює яскравий одяг.

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Серіал "Венздей" наробив добрячого шуму в мережі, тож вся увага прикута до головної героїні, яку зіграла 20-річна американська акторка Дженна Ортега. Серіал побив всі рекорди на Netflix, обігнавши навіть "Дивні дива".

Не всі знають, як виглядає Дженна Ортега в реальному житті, тому пропонуємо ознайомитися з її найпопулярнішими образами.

Штанні костюми

Найчастіше акторка обирає на івенти та червоні доріжки штанні костюми. Дівчина обожнює приталені жакети та корсети. Щодо кольорів, то Дженна обирає чорний, коричневий та бежевий колір.

Чорне мереживо

Дженна Ортега також любить інколи приміряти на собі готичний стиль, як і Венздей. Дівчина любить чорне мереживо, яке виглядає елегантно, втім дещо провокативно.

Високі підбори і платформи

Дженна Ортега невисокого зросту (всього 155 сантиметрів), тож на всіх світських заходах вона з’являється у взуття з дуже високими підборами та платформою.

Корсети

Акторка досить часто одягає корсети, які неймовірно їй личать. Часом ці жилетки заміняють корсети в костюмах, а часом виступають соло в образі.

Кардигани

Дівчина в повсякденному житті любить одягати світшоти розміру оверсайз, а також кардигани з v-подібним вирізом.

Приталені сукні

20-річна красуня любить обирати на різноманітні івенти сукні, які вдало підкреслюють її струнку фігуру.