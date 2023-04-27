5 пар кросівок, які носять цієї весни модниці Лондона: цікава добірка

За кілька останніх десятиліть кросівки стали не просто спортивним взуттям, а доповненням до нашого повсякденного образу. Для багатьох кросівки – це повсякденна річ, без якої неможливо обійтися. Які пари обирають цього сезону лондонські модниці – дивіться далі.

Кросівки більше не обмежуються поєднанням з легінсами чи джинсами, тепер вони завершують будь-який образ – від штанних костюмів до спідниць та суконь.

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Якщо ви хочете надихнутися на покупку зручного та стильного взуття, яке можна носити увесь день, то радимо звернути увагу на вибір модниць з Лондона. Ви знайдете ретро-силуети та різнокольорові моделі.

Adidas Samba

Цього року мабуть неможливо оминути такі кросівки як Adidas Samba. Ці проривні кросівки були помічені у всіх – від Кендалл Дженнер до Белли Хадід. Лондонські модниці теж не відстають від трендів, тож доповнюють свої образи саме цим взуттям. До речі, якщо вам не вдасться придбати таку пару, то Adidas Gazelle стануть вигідною альтернативою.

New Balance 530

Ці кросівки знову з’явилися на модних радарах. Цього сезону в центрі уваги модель 530 в ретро-стилі.

Onitsuka Tiger

Такі кросівки в яскравому жовтому кольорі легко кидаються в очі, і, здається, їх важко поєднати. Та лондонські модниці доповнюють їх не лише базовими джинсами, але й білосніжними сукнями.



Улюблені кросівки британок на весну / Фото з Instagram

Veja Venturi

Кросівки Veja Campo мали неймовірний успіх минулого сезону, втім вже зараз фаворитом став більш громіздкий силует Venturi. Ці кросівки також виготовляються з ексклюзивної тканини з переробленого поліестера.

Reebok

Мода зараз проживає ностільгічний час та повертається до тенденцій 90-х та нульових. Reebok повернулися до своїх вінтажних культових силуетів, які чудово підходять під ретро-стиль та ідеально поєднається зі штанами карго та мішкуватими джинсами.



Улюблені кросівки британок на весну / Фото з Instagram