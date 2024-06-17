Засновниця бренду Катерина Возіанова разом з командою вже понад 15 років одягає найкращих чоловіків країни. Після того, як у березні бренд створив костюм для Мстислава Чернова на церемонію Оскар, перед компанією постала нова важлива задача – створити форму для гравців національної збірної.

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"Це одне з найскладніших замовлень, яке нам довелось реалізувати. Шити костюми для Президента було легшою задачею, ніж для футболістів! Основний челендж полягав у стислих строках і відсутності мірок гравців. Довелося акумулювати весь наш досвід і створювати лекала розмірів лише знаючи зріст і вагу", – розповіла Катерина Возіанова.

Вбрання створене з легкої тканини, яка не мнеться та в якій комфортно перебувати. Бренд створив темно-сині бомбери з білим тризубом, в якому оригінально захований футбольний матч та надписом "Ukraine".

До комплекту casual форми увійшла також біла футболка з логотипом Української асоціації футболу, а також світло-сірі штани класичного крою.

Україна програла Румунії у Євро-2024

У понеділок, 17 червня, національна команда України стартувала на Євро-2024 з футболу. Першим суперником підопічних Сергія Реброва була збірна Румунії. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився поразкою нашої команди з рахунком 0:3.

До слова, реабілітуватись команда Сергія Реброва зможе 21 червня. У цей день Україна зіграє у другому турі групового раунду Євро-2024 проти Словаччини (старт о 16:00 за київським часом).