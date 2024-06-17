Основательница бренда Екатерина Возианова вместе с командой уже более 15 лет одевает лучших мужчин страны. После того, как в марте бренд создал костюм для Мстислава Чернова на церемонию Оскар, перед компанией встала новая важная задача – создать форму для игроков национальной сборной.

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"Это один из самых сложных заказов, который нам пришлось реализовать. Шить костюмы для Президента было легкой задачей, чем для футболистов! Основной челлендж заключался в сжатых сроках и отсутствии мерок игроков. Пришлось аккумулировать весь наш опыт и создавать лекала размеров только зная рост и вес", – рассказала Екатерина Возианова.

Наряд создан из легкой ткани, которая не мнется и в которой комфортно находиться. Бренд создал темно-синие бомберы с белым трезубцем, в котором оригинально спрятан футбольный матч и надписью "Ukraine".

В комплект casual формы вошла также белая футболка с логотипом Украинской ассоциации футбола, а также светло-серые брюки классического кроя.

Украина проиграла Румынии в Евро-2024

В понедельник, 17 июня, национальная команда Украины стартовала на Евро-2024 по футболу. Первым соперником подопечных Сергея Реброва была сборная Румынии. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился поражением нашей команды со счетом 0:3.

К слову, реабилитироваться команда Сергея Реброва сможет 21 июня. В этот день Украина сыграет во втором туре группового раунда Евро-2024 против Словакии (старт в 16:00 по киевскому времени).