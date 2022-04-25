Українська модель відвідала Великодню службу у Нью-Йорку: святкові фото

Українська модель Аліна Байкова відвідала Великоднє богослужіння у Нью-Йорку та освятила великодній кошик. В українську церкву манекенниця прийшла з друзями.

Модель Аліна Байкова з Кропивницького вже багато років живе та працює в США. Дівчина побудувала кар’єру у Нью-Йорку. Навіть за тисячі кіломентрів від рідного дому, манекенниця відчуває всю біль українців та активно підтримує їх та допомагає.

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Минулого тижня знаменитість відвідала церкву святого Юра – українську греко-католицьку церкву у Мангеттені для посвячення вербових гілок. 24 квітня Аліна разом з друзями та солісткою гурту KAZKA Олександрою Зарицькою прийшла на Великоднє богослужіння в храм та освятила великодній кошик з паскою та крашанками.



Аліна Байкова відсвяткувала Великдень у Нью-Йорку / Фото з інстаграму

Аліна одягнула атласну коричневу спідницю міді, вкорочений світло-кавовий жакет та бежеву хустку на голову. Для зручності модель одягнула білі кросівки. Аутфіт знаменитості доповнили коричневі сонцезахисні окуляри, аксесуари та синьо-жовта стрічка в кольорах українського прапора. Образ Аліни Байкової довершила шкіряна кремова сумка Hermes.



Аліна Байкова відсвяткувала Великдень у Нью-Йорку / Фото з інстаграму

У своєму інстаграм-сторіз Аліна показала кадри з мітингу, який пройшов у Нью-Йорку на підтримку України та Маріуполя. Учасники акції викрикували "Азов", стояли з плакатами «Save Mariupol» та висловлювали підтримку кожному, хто захищає Україну.



Аліна Байкова відвідала мітинг у Нью-Йорку / Фото з інстаграм-сторіз

Окрім цього, Аліна показала, як вона з друзями після освячення паски розбиває писанки. В Україні така забавка символізує боротьбу добра зі злом. Яйце-переможець вважаєтья головним добром і в давнину люди зберігали його в оселі увесь рік як оберег.



Аліна Байкова відсвяткувала Великдень у Нью-Йорку / Фото з інстаграм-сторіз