Модель Алина Байкова из Кропивницкого уже много лет живет и работает в США. Девушка построила карьеру в Нью-Йорке. Даже в тысячах киломентах от родного дома, манекенщица чувствует всю боль украинцев и активно поддерживает их и помогает.

Читайте также Алина Байкова собрала 300 тысяч долларов в помощь украинским беженцам

На прошлой неделе знаменитость посетила церковь святого Юра – украинскую греко-католическую церковь в Мангеттене для посвящения ивовых ветвей. 24 апреля Алина вместе с друзьями и солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой пришла на Пасхальное богослужение в храм и освятила пасхальную корзину с пасхой и пасхальными яйцами.



Алина Байкова отпраздновала Пасху в Нью-Йорке / Фото из инстаграммы

Алина надела атласную коричневую юбку миди, укороченный светло-кофейный жакет и бежевый платок на голову. Для удобства модель надела белые кроссовки. Аутфит знаменитости дополнили коричневые солнцезащитные очки, аксессуары и сине-желтая лента в цвете украинского флага. Образ Алины Байковой завершила кожаная кремовая сумка Hermes.



Алина Байкова отпраздновала Пасху в Нью-Йорке / Фото из инстаграммы

В своем инстаграмм-сторезе Алина показала кадры с митинга, который прошел в Нью-Йорке в поддержку Украины и Мариуполя. Участники акции выкрикивали "Азов", стояли с плакатами Save Mariupol и выражали поддержку каждому, кто защищает Украину.



Алина Байкова посетила митинг в Нью-Йорке / Фото с инстаграм-сториз

Кроме этого, Алина показала, как она с друзьями после освящения паски разбивает писанки. В Украине такая традиция символизирует борьбу добра со злом. Яйцо-победитель считается главным добром и в древности люди хранили его в доме весь год как оберег.



Алина Байкова отпраздновала Пасху в Нью-Йорке / Фото с инстаграм-сторез