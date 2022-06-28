З побритою головою: модель Крісті Пономар взяла участь в показі разом з Беллою і Джіджі Хадід

27 червня у Нью-Йорку відбувся показ бренду Marc Jacobs FW/22. На подіум вийшли знамениті сестри Белла та Джіджі Хадід, а також українська модель Крісті Пономар.

Рівно через рік після показу своєї останньої колекції осінь – зима 2021 Марк Джейкобс представив публіці у Нью-Йорку нову колекцію для осінньо-зимового сезону.

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Показ креативного директора був сповнений непропорційними елементами гардероба, які виглядали, як кілька в’язаних светрів, пов’язані одне на одного. Джейкобс також вирішив поекспериментувати з денімом, використовуючи обробку поверхні у яскравих рожевих, фіолетових та інших тонах.



Показ колекції Marc Jacobs FW/22 / Фото з інстаграму бренду

Продовжуючи нову естетику нью-йоркського дизайнера, колекція FW22 також включала об'ємні сукні, широкі штани та великі сумки в поєднанні з масивними черевиками на платформі. Ці силуети контрастували з мікро-міні-бюстгальтерами та вкороченими майками. Гладкий образ доповнювався виголеними зачісками, у яких з’явилися моделі, які крокували подіумом.

У показі брали участь легендарні сестри Хадід – Джіджі та Белла. Також з ними дефілювала одним подіумом українська модель Крісті Пономар. Стилісти також забрали колір брів, зробивши їх повністю тілесними.



Показ колекції Marc Jacobs FW/22 / Фото з інстаграму бренду



Показ колекції Marc Jacobs FW/22 / Фото з інстаграму бренду

Для моделі шоу в Нью-Йорку стало першим. Раніше дівчина підкорила своєю зовнішністю та харизмою всю Європу, дефілювавши на показах найвідоміших світових брендів. Крісті презентувала на собі блискуче сріблясте бра та довгу рожеву спідницю з деніму. Її образ доповнила рожева куртка, яку вона приспустила та шкіряні молочні рукавички. Також Крісті одягнула молочні туфлі на величезній платформі та підборах.



Показ колекції Marc Jacobs FW/22 / Фото з інстаграму моделі



Показ колекції Marc Jacobs FW/22 / Фото з інстаграму бренду

, українська модель Крісті Пономар брала участь у показах Givenchy, Lanvin, Valentino, Raf Simons, Acne Studios, Saint Laurent, Kenzo та відкрила показ Prada. Нещодавно вона пройшлась одним подіумом з французькою акторкою Одрі Тату.

Перегляньте всю колекцію FW22 Марка Джейкобса: дивіться відео