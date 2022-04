В Україні з'явився сайт з брендами одягу, аксесуарів та косметики, що працюють під час війни

Дизайнер інтерфейсів Кирило Душка створив сервіс UkrBrandsNow.com, щоб проінформувати, які саме українські бренди працюють в час війни та допомагають ЗСУ.

На сайті UkrBrandsNow.com представлено 130 брендів. У чотири категорії входять "Жіночі бренди", "Чоловічі бренди", "Косметичні бренди", "Аксесуари та прикраси".

Українці зможуть знайти перевірені дані про бренди, що відновили роботу, посилання на соціальні мережі марок та сайти з товаром для прямого контакту клієнтів з виробниками.

"Мода не є моєю пристрастю, проте мені на думку спала ідея, що в екстремальних умовах війни потрібно підтримати тих, хто може працювати та своєю роботою підтримати країну. Реалізовано проєкт за тиждень, проте я постійно працюю над його розвитком, та планую розширити список брендів, їх категорій", – зазначив розробник проєкту Кирило Душка.



В Україні з'явився сайт з брендами, які працюють в час війни / Фото з Elle

Варто зазначити, що в час війни чимало брендів не лише продають товар, але й перераховують кошти на ЗСУ зі своїх продаж, а бренди одягу навіть шиють плитоноски, бронежилети, флісові кофти, балаклави та спідню білизну.

Так, серед українських дизайнерів підтримати нашу армію вирішили бренди ANDRE TAN, Kachorovska, 2Koylory, Gepur, Vorozhbyt&Zemskova та багато інших.

Бренд One by One нещодавно придбав два автомобілі, які відправляться до бійців у гарячі точки. Ювелірна марка Guzema Fine Jewerly перевела лікарням, дитячим будинкам та ЗСУ понад 2 мільйони гривень. Таку ж суму надіслав на потребу армії бренд шкарпеток Dodo Socks.

Окрім цього, бренди особливо сильно відчувають гордість за свою країну, яка протистоїть у важкій боротьбі з окупантами, тож випустили чимало вбрання у синьо-жовтих кольорах та з патріотичними надписами.

Всі українські бренди, які працюють в час війни та підтримують нашу економіку, ви знайдете на сайті UkrBrandsNow.com.