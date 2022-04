В Украине появился сайт с брендами одежды, аксессуаров и косметики, работающими во время войны

Дизайнер интерфейсов Кирилл Душка создал сервис UkrBrandsNow.com, чтобы проинформировать, какие именно украинские бренды работают во время войны и помогают ВСУ.

На сайте UkrBrandsNow.com представлено 130 брендов. В четыре категории входят "Женские бренды", "Мужские бренды", "Косметические бренды", "Аксессуары и украшения".

Украинцы смогут найти проверенные данные о возобновивших работу брендах, ссылках на социальные сети марок и сайты с товаром для прямого контакта клиентов с производителями.

"Мода не моя страсть, однако мне в голову пришла идея, что в экстремальных условиях войны нужно поддержать тех, кто может работать и своей работой поддержать страну. Реализован проект за неделю, однако я постоянно работаю над его развитием, и планирую расширить список брендов, их категорий", – отметил разработчик проекта Кирилл Душка.



В Украине появился сайт с брендами, работающими во время войны / Фото с Elle

Стоит отметить, что во время войны многие бренды не только продают товар, но и перечисляют средства на ВСУ по своим продажам, а бренды одежды даже шьют плитоноски, бронежилеты, флисовые кофты, балаклавы и нижнее белье.

Так, среди украинских дизайнеров поддержать нашу армию решили бренды ANDRE TAN, Kachorovska, 2Koylory, Gepur, Vorozhbyt&Zemskova и многие другие.

Бренд One by One недавно приобрел два автомобиля, которые отправятся к бойцам в горячие точки. Ювелирная марка Guzema Fine Jewerly перевела больницам, детским домам и ВСУ более 2 миллионов гривен. Такую же сумму направил на нужду армии бренд носков Dodo Socks.

Кроме этого, бренды особенно сильно чувствуют гордость за свою страну, которая противостоит тяжелой борьбе с оккупантами, поэтому выпустили немало нарядов в сине-желтых цветах и ​​с патриотическими надписями.

Все украинские бренды, работающие во время войны и поддерживающие нашу экономику, вы найдете на сайте UkrBrandsNow.com .