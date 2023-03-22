Головна мета колекції — зібрати 500 тисяч гривень, завдяки яким UAnimals побудує домівки для безпритульних тварин у прифронтовій зоні.

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За приблизними оцінками зоозахисників із початком повномасштабного вторгнення кількість тварин у притулках у прифронтових областях збільшилася на 60%, а біля самої лінії фронту їх стало вдвічі більше. UAnimals спільно з брендом Morning Star пропонує допомогти маленьким побратимам завдяки купівлі одягу – худі чи футболки. 30% від вартості кожної речі буде передано на благодійність.

"Morning Star прагне допомагати всім, зокрема й тваринам. Протягом цілого року українці бачили надзвичайно багато трагічних історій тварин, які самі залишились на деокупованих територіях. Morning Star не може стояти осторонь таких проблем, тож ми звернулись до фонду UAnimals з пропозицією створити спільну капсульну колекцію. Наша мета – щоб якомога більше тварин в Україні отримали свій дім", – зазначив Євгеній Баранник, засновник бренду Morning Star.



Благодійна колекція UAnimals та бренду Morning Star / Фото з прес-служби

Керівниця відділу партнерств та фандрейзингу Валентина Тарковська зазначила, що для UAnimals надзвичайно важливо залучати партнерів до благодійної допомоги тваринам, оскільки завдяки цьому вони можуть збільшувати обсяги допомоги та робити її системною.



Благодійна колекція UAnimals та бренду Morning Star / Фото з прес-служби

"До того ж, ми пишаємося співпрацею з соціально-відповідальним бізнесом, бо він дбає не лише про власні інтереси, а про світ навколо. Це є, без перебільшення, запорукою глобальних змін на краще. А в короткостроковій перспективі завдяки співпраці з Morning Star ми допоможемо кільком тисячам тваринам, які поки що не мають родини", – зазначила Тарковська.

Вартість унісекс-худі – 1750 гривень, а унісекс-футболки – 850 гривень.



Благодійна колекція UAnimals та бренду Morning Star / Фото з прес-служби



Благодійна колекція UAnimals та бренду Morning Star / Фото з прес-служби

Що відомо про бренд Morning Star

Morning Star – чернівецький бренд одягу, заснований у 2015 році для створення доступної та якісної моди на території України.

У березні 2022 року Morning Star запустив колекцію NATIONAL, яка складалася з футболок зі світлинами воєнного часу та худі з мінімалістичним написом Ukraine. Понад 450 тисяч гривень з продажу колекції переказали на потреби ЗСУ для закупівлі амуніції та технічного обладнання для героїв, які захищають свою країну.

UAnimals – гуманістичний рух за права тварин. За час повномасштабного вторгнення передали понад 500 тонн корму в прифронтову зону, евакуювали звідти більше 1000 тварин, простерилізували понад 7 тисяч тварин та відбудували 10 притулків, які постраждали від російських обстрілів, адже вірять, що кожне життя важливе.