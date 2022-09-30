Твідовий жакет – тренд осені 2022: стильні приклади

Твідові жакети ніколи не втрачали своєї популярності, а восени вони слугують чудовою альтернативою бомберам чи джинсовим курткам завдяки теплому матеріалу. Які моделі будуть в моді цього сезону – читайте в матеріалі.

Цієї осені дизайнери роблять ставку на фактурні двобортні жакети з твідової тканини, модні вкорочені фасони, з яскравим плетінням або чорно-білі варіанти.

Читайте також Прозорі туфлі – наймодніше взуття осені 2022: на що треба звернути увагу

Твідовий жакет ще у 1920-х роках придумала легендарна Коко Шанель. Спочатку він був приталеного крою, але вже в 1950-х роках набув прямого силуету. В такому вигляді він закріпився в гардеробах модниць донині.

Жакет з твіду вважається позачасовою базою жіночого гардеробу, оскільки кожного року з’являється в колекціях брендів.

Chanel представили подовжений однобортний блейзер із фактурного плетіння, Celine зробили ставку на класичний жакет у нюдовій колірній гамі з круглим вирізом, а Giambattista Valli показали молочний варіант із золотими гудзиками.

Від появи першого твідового жакета минуло понад 100 років, а ця універсальна та елегантна річ стає все дедалі популярнішою. Якщо ви шукаєте жакет, який можна носити з джинсами, спідницями та штанами, то придивіться до бежевого варіанту з люрексовою ниткою. А от дівчата, які люблять яскраві кольори, знайдуть віддушину в колекціях Versace і Oscar de la Renta.



Трендовий твідовий жакет на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендовий твідовий жакет на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендовий твідовий жакет на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендовий твідовий жакет на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендовий твідовий жакет на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендовий твідовий жакет на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендовий твідовий жакет на осінь 2022 / Фото з Vogue