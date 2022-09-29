Прозорі туфлі візуально роблять наш образ ще таким досить по-літньому легким, але водночас зігріватимуть пальці в холодну пору.

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До трендових моделей належать прозорі туфлі з безбарвного PVC-матеріалу, закрите взуття з прозорими вставками або яскраві пари – від малинових до синіх туфель.

Прозорі лодочки – універсальна річ у гардеробі. Вони чудово підійдуть під будь-який колір вбрання, а завдяки своїй безбарвності візуально видовжують ногу. За такими туфлями легко доглядати, оскільки вони не бояться поганої погоди.

Популяризувала тренд на прозорі туфлі дизайнерка Аміна Муадді. У її прозорих туфлях з фактурними підборами неодноразово з’являлися Ріанна, Кендалл Дженнер, Розі Гантінгтон-Вайтілі, Леоні Ганне та багато інших знаменитостей.

Цієї осені придивляйтеся до туфель з відкритою п’ятою та сріблястими носками, гостроносих моделей з кристалами та просто мінімалістичних та лаконічних туфель. А якщо у вас вже є прозорі лодочки, то можете поповнити колекцію кольоровим вибором.



Трендові прозорі туфлі 2022 / Фото з Vogue



Трендові прозорі туфлі 2022 / Фото з Vogue



Трендові прозорі туфлі 2022 / Фото з Vogue



Трендові прозорі туфлі 2022 / Фото з Vogue



Трендові прозорі туфлі 2022 / Фото з Vogue