Можна вважати, що межа між спортивним взуттям для тренування та модними кросівками остаточно стерта. Зараз спортивним взуттям доповнюють класичні штанні костюми. Модні кросівки є об’єктом бажання головних зірок стрітстайлу.

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Серед представленого дизайнерами взуття чудовим вибором на осінь стануть білі кросівки Puma x Koche, які легко поєднати з будь-яким вбранням, кольорова модель New Balance X Aimé Leon Dore або ретро-кросівки з колаборації Уельса Боннера та Adidas.

Увагу знаменитостей привернули нові кросівки у блакитному кольорі з білими смужками, що створені в колаборації Balenciaga x Adidas. Стилісти вже прогнозують, що ці кросівки стануть улюбленим взуттям it girls.



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue

Та попри це, комфорт і практичність давно стали в пріоритеті у виборі взуття. Обирайте таке взуття, в якому вам буде зручно ходити кожного дня. Універсальні моделі допоможуть доповнити ваш повсякденний стиль.



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue

Класичні кросівки продовжують бути цінними у 2022 році. Окрім нових моделей, бренди все ж таки продовжують випускати класичні дизайни, які всі дуже люблять.

Навіть попри те, що позачасові кросівки Nike Air Force 1s майже не змінилися зі свого моменту створення у 1980 роках, вони досі є модною основою вуличного стилю. У колекції Valentino з’явилися базові білі кросівки, які можна комбінувати зі спортивним одягом чи з вечірнім убранням.



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue

Зверніть також увагу на високі кросівки, що подібні до взуття баскетболістів. Вони помалу повертаються до трендового взуття 2022 року.



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue