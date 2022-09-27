З настанням нового сезону модниці починають активно поповнюють свої полиці новими елементами гардероба, пише 24 канал.

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Українська стилістка Яна Платонова розповіла, що восени 2022 року нас чекає чимало цікавих тенденцій, серед яких кожна дівчина знайде собі щось до душі.

Для нового сезону дизайнери підготували речі у стилі 1990-х років, створили рожевий total look, який швидше нагадує образ ляльки Барбі. Попри холодну пору року, бренди все ще пропонують носити дуже короткі спідниці. Восени вони чудово підійдуть під чоботи до колін або кросівки.

Цієї осені в моді коричневі кольори: шоколад, карамель, кориця. Тож вже відтепер можете придивлятися до коричневих штанних костюмів, сумок, водолазок та пальт.

Якщо у жовтні нас застане бабине літо, то маємо ще всі шанси поносити майки, які вдало довершаться фланелевими сорочками чи куртками-шкірянками.

Також зверніть увагу на корсети. В теплу пору вони можуть бути як самостійна одиниця, а коли стане холодніше одягайте їх під сорочки та навіть жакети.

Ну і на кінець осені нам не обійтися без теплих шубок, які звичайно мають бути зі штучного хутра, який вже є довготривалим макротрендом.

Тренди осені 2022



Трендові речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендові речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендові речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендові речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендові речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендові речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендові речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендові речі на осінь 2022 / Фото з Instagram