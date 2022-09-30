Этой осенью дизайнеры делают ставку на фактурные двубортные жакеты из твидовой ткани, модные укороченные фасоны, с ярким плетением или черно-белые варианты.

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Твидовый жакет еще в 1920-х годах придумала легендарная Коко Шанель. Сначала он был приталенного кроя, но уже в 1950-х годах приобрел прямой силуэт. В таком виде он закрепился в гардеробах модниц по сей день.

Жакет с твида считается вневременной базой женского гардероба, поскольку каждый год появляется в коллекциях брендов.

Chanel представили удлиненный однобортный блейзер по фактурному плетению, Celine сделали ставку на классический жакет в чудесной цветовой гамме с круглым вырезом, а Giambattista Valli показали молочный вариант с золотыми пуговицами.

От появления первого твидового жакета прошло более 100 лет, а эта универсальная и элегантная вещь становится все популярнее. Если вы ищете жакет, который можно носить с джинсами, юбками и брюками, то присмотритесь к бежевому варианту с люрексовой нитью. А вот девушки, любящие яркие цвета, найдут отдушину в коллекциях Versace и Oscar de la Renta.



Трендовый твидовый жакет на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовый твидовый жакет на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовый твидовый жакет на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовый твидовый жакет на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовый твидовый жакет на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовый твидовый жакет на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовый твидовый жакет на осень 2022 / Фото с Vogue