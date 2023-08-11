Які туфлі будуть в моді восени: одна найбажаніша модель

Мода змінюється дуже стрімко, а тенденції швидкоплинні. Та у вихорі трендів існують речі, які не виходять з моди та завжди є актуальними. До списку пісочних тренчів та білої сорочки входять туфлі з гострим носком.

Туфлі з гострим носком не втрачають популярності, ні в період захоплення взуття з квадратним носком, ні в період шаленої популярності балеток. Таке взуття вже дуже давно тримається серед модних позицій та є справжнім мастхевом для кожної модниці.

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Туфлі з гострим носком вміло подовжують силует та роблять його витонченим. Кожного року класичні туфлі чорного кольору переосмислюються та доповнюються новими стильними елементами.



Актуальні туфлі на осінь 2023 / Фото з Vogue

Це можуть бути туфлі на підборах kitten heel зі срібним носком, туфлі з ремінцем на щиколотці або ж гостроносі туфлі зі скошеними підбороми.



Актуальні туфлі на осінь 2023 / Фото з Vogue



Актуальні туфлі на осінь 2023 / Фото з Vogue



Актуальні туфлі на осінь 2023 / Фото з Vogue

Варто зазначити, що зараз все більше набирає популярності взуття kitten heel. Ці ледь помітні мікропідбори насправді є доволі зручними, тож саме завдяки комфорту їх так люблять багато дівчат.



Актуальні туфлі на осінь 2023 / Фото з Vogue

Обирайте для себе на осінь лаковані туфлі в чорному кольорі. Вона вважаються найпрактичнішими та підійдуть під будь-яке вбрання. Також можете придивитись до туфель коричневого кольору або сріблястого, який вже багато сезонів не покидає нас. В парі з вбранням металік ви створите чудовий трендовий аутфіт.