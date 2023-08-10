У відпустку можна збиратися легко та функціонально. Українська стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі про стиль та моду розповіла про особисті лайфхаки, якими користується, коли збирає валізу на відпочинок.

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"У відпустці хочеться розслабитись, одягатись комфортно, але виглядати стильно та актуально. При цьому продумати все і не набирати зайвих речей", – зазначає стилістка.

Вона радить перед тим, як почати складати валізу – проаналізувати активності, які плануються під час відпочинку. Ваш одяг залежить від того, чи буде у вас пляжний відпочинок, екскурсії, шопінг, виходи в ресторан чи вечірнє світське життя. Капсули будуть відрізнятися в залежності від ваших планів.

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"Мій відпочинок з дитиною передбачав в основному пляж та прогулянки містами, виходи в кафе та ресторани, пересування на поїздах та авто, декілька активних прогулянок (в горах). В умовах переїздів не лише містами, а й країнами, нам дуже важливо було зберігати мобільність та мати небагато речей з варіативністю комбінацій", – додала стилістка.

У валізу збирайте не просто зручні образи, але й елегантні, щоб зробити кілька красивих фото.

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Стилістка проаналізувала, що найбільше носила у відпустці та в чому їй було найкомфортніше, тож поділилася добіркою вбрання, яку ви можете застосувати на собі, щоб полегшити свої збори.



Стилістка назвала необхідні речі на відпочинку / Фото з Instagram @less_is_best_fashion



Стилістка назвала необхідні речі на відпочинку / Фото з Instagram @less_is_best_fashion



Стилістка назвала необхідні речі на відпочинку / Фото з Instagram @less_is_best_fashion



Стилістка назвала необхідні речі на відпочинку / Фото з Instagram @less_is_best_fashion



Стилістка назвала необхідні речі на відпочинку / Фото з Instagram @less_is_best_fashion



Стилістка назвала необхідні речі на відпочинку / Фото з Instagram @less_is_best_fashion



Стилістка назвала необхідні речі на відпочинку / Фото з Instagram @less_is_best_fashion



Стилістка назвала необхідні речі на відпочинку / Фото з Instagram @less_is_best_fashion



Стилістка назвала необхідні речі на відпочинку / Фото з Instagram @less_is_best_fashion