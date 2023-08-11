Туфли с острым носком не теряют популярности, ни в период захвата обуви с квадратным носком, ни в период безумной популярности балеток. Такая обувь уже очень давно держится среди модных позиций и настоящий мастхев для каждой модницы.

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Туфли с острым носком умело удлиняют силуэт и делают его утонченным. Каждый год классические туфли черного цвета переосмысливаются и дополняются новыми стильными элементами.



Актуальные туфли на осень 2023 / Фото с Vogue

Это могут быть туфли на каблуке kitten heel с серебряным носком, туфли с ремешком на лодыжке или остроносые туфли со скошенными каблуками.



Актуальные туфли на осень 2023 / Фото с Vogue



Актуальные туфли на осень 2023 / Фото с Vogue



Актуальные туфли на осень 2023 / Фото с Vogue

Стоит отметить, что сейчас все больше набирает популярность обувь kitten heel. Эти едва заметные микроподборы на самом деле довольно удобны, поэтому именно благодаря комфорту их так любят многие девушки.



Актуальные туфли на осень 2023 / Фото с Vogue

Выбирайте для себя на осень лакированные туфли в черном цвете. Они считаются самыми практичными и подойдут под любой наряд. Также можете присмотреться к туфелям коричневого цвета или серебристому, который уже много сезонов не покидает нас. В паре с нарядом металлик вы создадите отличный трендовый аутфит.