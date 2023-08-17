Найкращі туфлі осені – з бантами: як вони виглядають

Туфлі з об’ємним бантом – новий тренд, який нас чекає у новому сезоні. Навесні нас заполонили балетки Мері Джейн та сітка, а вже восени на перший план вийдуть великі банти.

Тенденція на банти – не нова, вона тримається вже кілька років і не здає своїх позицій. Судячи з того, банти на взутті не планують зменшувати своїх обертів, тож будуть ще популярними в новому сезоні.

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Варто зазначити, що бантики присутні не лише на туфлях, але й на мюлях, балетках та босоніжках. Взуття з бантиками ідеально підійде для святкової події, або ж стане чудовим доповненням до мінімалістичного образу.

Найбільше бантів показали такі великі модні Доми, як Chanel, Loewe та Versace. Вони презентували вбрання з бантами, а от Loewe представив неймовірні туфлі з бантами.

Найкраще на нозі виглядають класичні шкіряні туфлі. Також неймовірний вигляд має кремове взуття з бантом, а також металізовані туфлі, які не лише досі залишаються популярними, але й стануть восени ще актуальнішими, оскільки металік – один з головних трендів майбутнього сезону.

Якщо ви закохані в естетику barbiecore – придивляйтеся до рожевого взуття. Також красивими є туфлі червоного, синього та пудрового відтінку. А якщо на туфлях вам важко перебувати увесь день – звертайте увагу на балетки з об’ємними бантами.



Стильні туфлі з бантом на осінь 2023 / Фото з Pinterest



Стильні туфлі з бантом на осінь 2023 / Фото з Pinterest



Стильні туфлі з бантом на осінь 2023 / Фото з Pinterest



Стильні туфлі з бантом на осінь 2023 / Фото з Pinterest



Стильні туфлі з бантом на осінь 2023 / Фото з Pinterest



Стильні туфлі з бантом на осінь 2023 / Фото з Pinterest



Стильні туфлі з бантом на осінь 2023 / Фото з Pinterest