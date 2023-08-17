Тенденция на банты – не нова, она держится уже несколько лет и не сдает свои позиции. Судя по тому, банты на обуви не планируют сбавлять своих оборотов, поэтому будут еще популярны в новом сезоне.

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Стоит отметить, что бантики присутствуют не только на туфлях, но и на мюлях, балетках и босоножках. Обувь с бантиками идеально подойдет для праздничного события, или же станет отличным дополнением к минималистичному образу.

Больше всего бантов показали такие большие модные Дома, как Chanel, Loewe и Versace. Они представили наряды с бантами, а вот Loewe представил невероятные туфли с бантами.

Лучше всего на ноге смотрятся классические кожаные туфли. Также невероятный вид кремовой обуви с бантом, а также металлизированные туфли, которые не только до сих пор остаются популярными, но и станут осенью еще более актуальными, поскольку металлик – один из главных трендов будущего сезона.

Если вы влюблены в эстетику barbiecore – присматривайтесь к розовой обуви. Также красивы туфли красного, синего и пудрового оттенка. А если на туфлях вам тяжело находиться весь день – обращайте внимание на балетки с объемными бантами.



Стильные туфли с бантом на осень 2023 / Фото из Pinterest



Стильные туфли с бантом на осень 2023 / Фото из Pinterest



Стильные туфли с бантом на осень 2023 / Фото из Pinterest



Стильные туфли с бантом на осень 2023 / Фото из Pinterest



Стильные туфли с бантом на осень 2023 / Фото из Pinterest



Стильные туфли с бантом на осень 2023 / Фото из Pinterest



Стильные туфли с бантом на осень 2023 / Фото из Pinterest