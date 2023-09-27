Стильний одяг, який допоможе освіжити гардероб: що обирають модниці

З року в рік все популярнішим стає усвідомлений шопінг. Модниці купляють не лише трендові речі, але й обирають таке вбрання, яке прослужить їм багато років. Прослідковуючи їхні образи ми обрали кілька позицій, які зможуть освіжити ваш образ.

Щоб не витрачати гроші на трендове вбрання, яке наступного сезону зміниться іншим одягом, робіть ставку на базові речі, і лише по-трохи доповнюйте їх іншими елементами гардероба, пише 24 Канал.

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Всього лише кілька цікавих та стильних речей допоможуть вам створювати цікаві та модні образи.

Спідниця максі

Тренд на довжину максі не здає позицій. Довгі спідниці залишаються в моді навіть в осінньому гардеробі. Вони доволі симпатично виглядають з бомберами та куртками-косухами. Ельза Госк створила монохромний аутфіт, довершивши look коричневим взуттям та сумкою.

Блакитна сорочка в смужку

Такі сорочки чудово підійдуть на першу половину осені. Носіть їх зі штанами палаццо та взуттям на підборах або з базовими джинсами та кросівками.

Картатий жакет

Жакет в клітинку – універсальна річ в гардеробі, яка час від часу забувається модницями, але попри це таки не втрачає своєї популярності. Жакет чудово заміняє куртку чи бомбер в теплі дні та є гарною родзинкою серед багатьох базових жакетів у чорному чи сірому кольорі.

Светр поверх сорочки

Щоб додати образу певного акценту, спробуйте накинути на сорочку светр. Це не лише красиво виглядає в образі, але й дасть вам можливість одягнути теплий виріб, коли вам стане холодно.

Лонгслів з квітковою аплікацією

Квіткова аплікація фантастично увірвалася в тренди у 2023 році. Квіти дизайнери вирішили прикріпити всюди – на сукнях, жакетах, взутті, чокерах та лонгслівах. Обравши річ з квітковою аплікацією, ви можете сміливо відправлятися в ній на вечерю чи день народження.