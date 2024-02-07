Дивовижна краса: троянди – головна прикраса вбрання 2024 року

Троянди – один із визначальних трендів на весняно-літній сезон. У моді буде романтика, тож без вбрання з квітковим декоруванням не обійтися. Дизайнери додали квіти на сукні, топи та спідниці.

Щоб підсилити ефект тренду на квіткові прикраси, на показі Simone Rocha моделі виходили на подіум з тимчасовими татуюваннями червоної троянди, а в руках тримали стебла, виготовлені з бавовни та перлів.

Дивіться також Естетика "дружини мафіозі" стає вірусною у тіктоці: що це за тренд і як в нього влитися

Бренди Commes des Garçons, Maison Margiela та Rodarte також представили витворені вручну троянди.



Трендові сукні з трояндами / Фото Vogue



Трендові сукні з трояндами / Фото Vogue

Креативний директор Balmain зробив троянду знаковим елементом у своїй колекції. Марго Роббі навіть вже встигла з’явитися на червоній доріжці Critics’ Choice Awards у червоній сукні Balmain, прикрашеній емалевими трояндами.

Британська акторка, зірка фільму "Солтберн" Розамунд Пайк на церемонію BAFTA одягнула прозору сукню Simone Rocha з блідо-рожевими трояндами на довгих стеблах, які опинилися всередині тюлю.

Бренд Undercover взагалі вдався до неймовірного трюку та заповнив спідницю сукні рожевими трояндами, додавши до виробу підсвітку. Виглядає таке вбрання просто неймовірно!



Трендові сукні з трояндами / Фото Vogue

Тренд на красиві троянди також захопив чоловічу моду. Джеремі Аллен Вайт зʼявився на Critics’ Choice Awards у чорному класичному костюмі Saint Laurent та прикріпив до піджака червону брошку-троянду Tiffany & Co.

Бутони троянд можуть бути не лише на одязі, але й у вигляді прикрас. Брошка – чудовий варіант, який допоможе підкреслити будь-який весняний образ.