Популярна британська дизайнерка є для багатьох дівчат натхненням та іконою стилю. Знаменитість кожного разу вражає своїми аутфітами, а також радо ділиться зі своїми прихильниками в мережі улюбленими елементами гардероба.

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Бренд Victoria Beckham модельєрка зробила впізнаваним в усьому світі. На особистій сторінці в інстаграмі Вікторія часто показує модні новинки, які охоче приміряє на собі.

Так, нещодавно вона показала своїй багатомільйонній аудиторії улюблену сукню з нової колекції. Виріб, який знаменитість представила для сезону весна – літо 2022 дизайнерка одягнула на святкування Різдва.

Дизайнерка одягнула зелену сукню максі-довжини з подовженими рукавами та відкритою спиною. Плаття з ланцюжковим принтом вдало підкреслило струнку талію Вікторії, а розкльошений фасон спідниці додав особливого шику. Коштує така сукня на сайті бренду 36 тисяч гривень.

"Це найкраща вечірня сукня з моєї останньої колекції. Мені подобається увага до деталей у рукавах, на блискавці та вирізах. Вона виготовлена з дивовижного металевого трикотажу, завдяки чому її також зручно носити", – зазначала раніше дизайнерка.

Знамените сімейство позувало на тлі яскравої ялинки. Вікторія Бекхем опублікувала світлину зі своїм чоловіком Девідом Бекхемом, трьома синами та донькою. Улюблені чоловіки модельєрки одягнули чорні костюми, а донька приміряла синє плаття та білий вкорочений кардиган.



Вікторія Бекхем одягнула на Різдво улюблену сукню / Фото з інстаграму