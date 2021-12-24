Дизайнери досить часто включають у свої осінньо-зимові колекції вироби з оксамиту. Особливо актуальними сукні з цього матеріалу стають напередодні Нового року.

До теми У чому зустрічати Новий рік, якщо сукні набридли: обираємо вишукані блузи

Ефектний вихід в оксамитовому платті здійснила супермодель Гейлі Бібер на модному заході. Гейлі одягнула на одну з визначних подій США красиву вечірню сукню чорного кольору від бренду Saint Laurent. Обтисле вбрання було оздоблене глибоким вирізом у зоні декольте, інкрустоване коштовними камінчиками.



Велюрові плаття для новорічної ночі / Фото з Getty Images

Українська співачка Оля Полякова під час появи на телевізійному шоу одягнула елегантну оксамитову мінісукню чорного кольору з пікантним розрізом. Її образ доповнювали чорні мінімалістичні босоніжки, тонкий пояс-ланцюжок на талії та кілька золотистих кольє.



Велюрові плаття для новорічної ночі / Фото з інстаграму

Французька модель продемонструвала на собі ще один цікавий фасон оксамитової сукні – з рукавами-фонариками та глибоким декольте. Дуа Ліпа також любить оксамитові плаття, тож одягнула вишуканий виріб на довгий рукав зі шлярками на низу. Рекомендуємо і вам в новорічну ніч зробити ставку на велюрові сукні.



Велюрові плаття для новорічної ночі / Фото з Pinterest



Велюрові плаття для новорічної ночі / Фото з Pinterest



Велюрові плаття для новорічної ночі / Фото з Pinterest



Велюрові плаття для новорічної ночі / Фото з Pinterest