Вишукані блузи легко поєднати зі спідницями різних фасонів, шортами чи штанами.

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У сезоні осінь – зима 2021/2022 колекції дизайнерів були сповнені різноманітними урочистими виробами: романтичним мереживом, шлярками, рюшами, моделі на зав’язках та напівпрозорі варіанти.

Бренд Chloe представив чорно-білу класику, яка завжди буде актуальною. Dior і Valentino показали ажурні вставки, що виконані в техніці кроше. Блузи дизайнери радять поєднувати зі спідницями.



Вишукані блузи з осінньо – зимової колекції 2021/2022 / Vogue



Вишукані блузи з осінньо – зимової колекції 2021/2022 / Vogue



Вишукані блузи з осінньо – зимової колекції 2021/2022 / Vogue



Вишукані блузи з осінньо – зимової колекції 2021/2022 / Vogue

Окрім цього, бренди навіть звернули увагу на господаря року при створенні колекцій, тож представили блузи у ніжно-блакитному кольорі з напівпрозорого матеріалу. Такий виріб точно зможе задобрити Блакитного Тигра.



Вишукані блузи з осінньо – зимової колекції 2021/2022 / Vogue



Вишукані блузи з осінньо – зимової колекції 2021/2022 / Vogue

Цього сезону також будуть актуальні приглушені відтінки. Бренд Etro випустив блузу кольору хакі з ефектним коміром. Зустрічати Новий рік можна в аутфіті, в якому модель вийшла на подіум. Доповніть look цупкою спідницею з широким поясом та чоботами-ботфортами.



Вишукані блузи з осінньо – зимової колекції 2021/2022 / Vogue

Бренд Ottolinger показав оксамитову блузу горіхового відтінку. У пару до такого виробу дизайнери радять обирати шкіряні штани яскравих кольорів.



Вишукані блузи з осінньо – зимової колекції 2021/2022 / Vogue