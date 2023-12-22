Не робіть так, якщо хочете виглядати стильно: 5 помилок при виборі трендового светра

Загальновідомо, що стиль та елегантність в одязі визначаються не лише модними тенденціями, але й розумним вибором деталей гардероба. Ідеальний светр обрати нелегко, але реально. Для цього треба ознайомитися з актуальними варіантами і знати, яких деталей у виробі краще уникати.

Важко уникнути невдач у виборі одягу, і історія зі светрами – не виняток. Незалежно від того, купуємо ми їх для роботи, чи для зустрічей з друзями, помилки в підборі можуть бути прикро помітними.

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Українська стилістка Оксана Мацьків розповіла про найпоширеніші мінуси теплих речей. Виявляється, звертати увагу треба не лише на актуальність.

Склад

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Уникайте котону в складі кардиганів або светрів. Це занадто важка тканина для виробу. Воне не передає характеру цих речей і здешевлює їх. Це також не та тканина, яка зігріє вас у холод.

Фактура та характер вʼязки

Занадто тонкі светри та кардигани – теж поганий варіант. А ще вироби, які мають обʼємну вʼязку. Наприклад, великі коси.



Светр занадто крупної фактури / Фото з пінтересту Ravelry

Довжина

Не беріть закоротких светрів. Вони не відповідають плащовим виробам другого шару.



Занадто короткий светр / Фото з пінтересту LoveCrafts

Горловина

Якщо ви знайшли речі з горловиною у формі хомута, проходьте повз них. Широке горло було актуальним кілька років тому. Зараз такі вироби уже не в моді. Також вони додають портретній зоні повноти і візуально зістарюють її.



Светр з занадто широким горлом / Фото з пінтересту Le Tribunal Du Net

Низ, що стягує

Резинка, яка затягує на поясі светри, створює ефект кульки. Вона також додає зайві кілограми, а це зовсім непотрібно нікому.



