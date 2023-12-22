Гороховий принт – тренд весни 2024: зверніть увагу на цей одяг

Навесні 2024 року пануватимуть ретронастрої, а це означає, що нас чекає естетика 2000-х років та вінтажна тематика в одязі. На модних показах весна-літо 2024 дизайнери представили гороховий принт у різних проявах – від маленьких горошин до великого візерунка.

Вперше принт polka dot зʼявився у 1926 році на купальнику. Назвали "гороховий" принт polka dot на честь танцю, який був особливо популярним в США в кінці XIX століття. Вже через 2 роки культова сукня в горошок з’явилася на Мінні Маус, а у 1930-х роках стала частиною повсякденного гардероба.

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У 1950-х роках принт polka dot прикрасив вбрання шанувальників пін-апу та рок-н-ролу. У 2024 році гороховий принт набуває кутюрних акцентів у нашому гардеробі.

Цей принт досить часто приміряють на собі знаменитості. Нещодавно сукню в горошок одягнули на світські заходи Джессіка Честейн та Кайя Гербер. Обирайте для себе сукню білого чи чорного кольору в горошок, спідницю в принт polka dot чи костюм. Особливо в горошок красиво виглядають оксамитові костюми та блузи.

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Гороховий принт доволі самостійний, тому не варто його розбавляти іншими принтами чи яскравим вбранням. Найкраще буде, якщо ви доповните речі чорними чи білими кольорами.

А ще візерунок в дрібну крапку добре виглядає на будь-якій фігурі, а класичне поєднання відтінків (особливо білі крапки на чорному тлі) роблять фігуру візуально стрункішою.



Гороховий принт – тренд весни 2024 / Фото Pinterest



Гороховий принт – тренд весни 2024 / Фото Pinterest



Гороховий принт – тренд весни 2024 / Фото Pinterest



Гороховий принт – тренд весни 2024 / Фото Pinterest



Гороховий принт – тренд весни 2024 / Фото Pinterest



Гороховий принт – тренд весни 2024 / Фото Pinterest



Гороховий принт – тренд весни 2024 / Фото Pinterest



Гороховий принт – тренд весни 2024 / Фото Pinterest



Гороховий принт – тренд весни 2024 / Фото Pinterest



Гороховий принт – тренд весни 2024 / Фото Pinterest