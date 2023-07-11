Топ-3 речі на літо, без яких вам не обійтися

Дівчата особливо сильно люблять літо, адже воно дозвляє створити чимало стильних образів. Цього сезону в моді кілька елементів гардероба, які найчастіше використовують інфлюенсери у своїх образах.

Робіть влітку ставку на трендове вбрання, без якого просто не обійтися, пише 24 Канал. Ці три елементи гардероба вже заполонили увесь інстаграм-простір, оскільки модниці радо додають ці речі до своїх щоденних чи святкових аутфітів.

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Сорочка в смужку

У тренди неочікуваоно урірвалася блакитна сорочка в білі смужки. Здається вона має всі шанси обійти за популярністю сорочку білого кольору. Носіть цей виріб з базовою майкою та джинсами чи штанами палаццо. Образ можна довершувати вінтажними кросівками чи сандалями.

Жилетка

Цей елемент гардероба є найпопулярнішим влітку. Модниці найчастіше обирають білі та чорні жилетки, які міксують з джинсами, штанами та шортами. Також в моді лляні костюми пастельних відтінків, які чудово відсилаються до естетики Old Money.

Чорно-білий топ

Популярність нещодавно завоював чорно-білий топ з контрасною окантовкою. Ця річ – щось нове в гардеробі базового вбрання, тож обирайте для себе такий топ, якщо хочете оновити образи чимось свіжим.

Окрім того, з контрасною окантовкою в моді не лише топи, але й суцільні та роздільні купальники.