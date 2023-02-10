Найстильніші жакети на весняно-літній період: ефектна добірка, яка вас вразить

Жакет – це базовий елемент гардеробу, який можна носити незалежно від сезону. Він стане в нагоді в будь-якій ситуації – до джинсів, штанів, чобіт на підборах, лоферів чи кросівок. Які жакети будуть найтрендовішими у новому сезоні – читайте в матеріалі.

Цієї весни в тренді будуть жакети об’ємного крою, шкіряні, з вишуканими зав’язками, моделі з сексуальними вирізами, силуетні та класичні чорні, які не вийдуть з моди.

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Oversize

Маскулінні жакети знову залишаються серед трендів. Обирайте для нового сезону жакети, ніби зняті з чоловічого плеча.



Модний жакет на весну 2023 / Фото з Vogue

На зав’язках

Шнурки знайшли нове прочитання у весняно-літньому сезоні та будуть присутні тепер на жакетах. Придивляйтеся до блейзерів не на ґудзиках, а на зав’язках.



Модний жакет на весну 2023 / Фото з Vogue

Шкіряні

Не всі люблять шкіряні жакети, а дехто й взагалі вважає їх пережитком, однак завдяки шкіряному блейзеру можна скласти чимало стильних образів, оскільки це практична та універсальна річ в гардеробі.



Модний жакет на весну 2023 / Фото з Vogue

Вирізи

Вирізи на жакетах виглядають дещо незвичними, однак така цікава деталь робить їх навпаки цікавішими та додає певної родзинки не лише самому блейзеру, але й образу загалом.



Модний жакет на весну 2023 / Фото з Vogue

Чорна класика

Класичний чорний блейзер має бути в гардеробі у кожної дівчини. Такий жакет підійде і для ділового образу, і для вечірки.



Модний жакет на весну 2023 / Фото з Vogue

Подовжений силует

Вузькі жакети, які підкреслюють жіночу талію – протилежність блейзерам маскулінного крою, однак вони такі ж популярні. Якщо ви придбаєте такий жакет в новому сезоні, то точно не прогадаєте.



Модний жакет на весну 2023 / Фото з Vogue