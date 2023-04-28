Головні весільні сукні на літній сезон: ефектні фасони 2023 року

Піст завершився, а це означає, що закохані пари знову можуть одружуватися та створювати сім’ю. Які сукні належать до найбажанішого вінчального вбрання 2023 року – читайте у матеріалі.

До найактуальніших весільних суконь цього року можна віднести плаття з бантами, сукні з напівпрозорих та легких тканин, моделі з відкритими плечима та довжина міні.

До теми Які весільні сукні будуть в моді у 2023 році: найкраща добірка

Відкриті плечі + рукавички

Тренд на рукавички тепер дістався і весільних колекцій. Атласні, шовкові, напівпрозорі та блискучі довгі рукавички найкраще виглядають у парі з сукнями з відкритими плечима.



Трендові весільні сукні 2023 / Фото з Vogue



Трендові весільні сукні 2023 / Фото з Vogue

Легкість та прозорість

Суконь з прозорими тканинами стає дедалі більше, і це не обходить стороною весільну естетику. Звертайте увагу на невагому сукню з напівпрозорої органзи, на ніжну сітку, тюль чи флористичні мотиви.



Трендові весільні сукні 2023 / Фото з Vogue



Трендові весільні сукні 2023 / Фото з Vogue

Банти

Цього року романтичні банти стали особливим елементом декору у весільних сукнях. Ви можете обирати як великі аксесуари, так і елегантні та мінімалістичні деталі.



Трендові весільні сукні 2023 / Фото з Vogue



Трендові весільні сукні 2023 / Фото з Vogue

Сукня-кейп

Кейп – це модна варіація вуалі, яка також виглядає не менш цікаво, аніж фата. Цього року дизайнери пропонують у своїх колекціях сукні з накидками із напівпрозорих матеріалів, щоб показати деталі сукні під ними, або з тієї ж тканини, що й плаття.



Трендові весільні сукні 2023 / Фото з Vogue

Міні

Ще кілька сезонів тому мінісукні почали активно з’являтися у весільних колекціях. Тоді наречені обирали коротку сукню як друге вбрання для вечора, щоб мати можливість вільно потанцювати. У цьому сезоні також в моді короткі та практичні сукні, які можна одягнути після урочистої частини.



Трендові весільні сукні 2023 / Фото з Vogue