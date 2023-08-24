Актуальні туфлі на осінь 2023: що радять одягати світові дизайнери

Зовсім скоро відкрите літнє взуття ми замінимо на закриті туфлі. В центрі уваги в новому сезоні опинилися класичні туфлі-човники, туфлі в стилі Мері-Джейн, червоні туфлі та з бантиками.

Носити підбори щодня – не дуже зручно, тож ми обираємо балетки, сандалі чи мюлі. Втім туфлі все одно мають місце у нашому гардеробі, оскільки ми звертаємося до них під час святкових подій чи вихідних днів, коли нам хочеться виглядати ошатніше, ніж зазвичай.

Дивіться також Мода за роки незалежності: як про дизайнерів з України дізнався увесь світ

Чорні човники

Лаконічні та елегантні туфлі-човники – базове взуття осіннього гардероба. Це класика, яка завжди буде актуальною та гарно поєднається з жакетами, тренчами та пальтами.



Трендові туфлі осені 2023 / Фото з Vogue

Мері Джейн

Туфлі Мері Джейн знайшли своє продовження в осінньому сезоні. Взуття з тонкими ремінцями, яке є уособленням шкільної естетики тепер в моді не лише у вигляді балеток, але й туфель на підборах.



Трендові туфлі осені 2023 / Фото з Vogue

Банти

Такий аксесуар як бант зайняв головну позицію в колекціях брендів. Дизайнери презентували не лише вбрання з бантиками, але й взуття. Ви можете обрати туфлі з витонченими і тендітними бантами або ж об’ємними, які видно на відстані.



Трендові туфлі осені 2023 / Фото з Vogue

Червоні

Цієї осені на заміну рожевому кольорі, який влітку був просякнутий майже всюди, прийде червоний колір. Він проник у колекції одягу та був представлений майже в кожному бренді. Восени в моді будуть не лише яскраво-червоні светри та сумки, але й взуття.



Трендові туфлі осені 2023 / Фото з Vogue

Металеві

Туфлі з відтінком металік також будуть в тренді на рівні з усіма іншими варіантами. Окрім того, ваші туфлі можуть бути з лелітками, глітером чи кристалами.



Трендові туфлі осені 2023 / Фото з Vogue