Прозорі туфлі – наймодніше взуття осені 2022: на що треба звернути увагу
Джерело:Vogue
На календарі вже осінь, але літо продовжити ще можна завдяки трендовим прозорим туфлям, які ще ніби повертають нас до літнього періоду.
Прозорі туфлі візуально роблять наш образ ще таким досить по-літньому легким, але водночас зігріватимуть пальці в холодну пору.
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До трендових моделей належать прозорі туфлі з безбарвного PVC-матеріалу, закрите взуття з прозорими вставками або яскраві пари – від малинових до синіх туфель.
Прозорі лодочки – універсальна річ у гардеробі. Вони чудово підійдуть під будь-який колір вбрання, а завдяки своїй безбарвності візуально видовжують ногу. За такими туфлями легко доглядати, оскільки вони не бояться поганої погоди.
Популяризувала тренд на прозорі туфлі дизайнерка Аміна Муадді. У її прозорих туфлях з фактурними підборами неодноразово з’являлися Ріанна, Кендалл Дженнер, Розі Гантінгтон-Вайтілі, Леоні Ганне та багато інших знаменитостей.
Цієї осені придивляйтеся до туфель з відкритою п’ятою та сріблястими носками, гостроносих моделей з кристалами та просто мінімалістичних та лаконічних туфель. А якщо у вас вже є прозорі лодочки, то можете поповнити колекцію кольоровим вибором.
Трендові прозорі туфлі 2022 / Фото з Vogue
Трендові прозорі туфлі 2022 / Фото з Vogue
Трендові прозорі туфлі 2022 / Фото з Vogue
Трендові прозорі туфлі 2022 / Фото з Vogue