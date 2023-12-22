Не купуйте речі на один раз: святкове вбрання, яке ви зможете носити щодня

Блискучі акценти та елегантні деталі ошатного вбрання можуть стати не лише частиною урочистостей, але й виразом вашої індивідуальності у звичайний день. Для цього треба купувати речі, які впишуться у спокійний буденний гардероб

Коли мова заходить про святкові образи, то нікому не хочеться купувати одяг на один раз. А часто саме так і трапляється під час непродуманого шопінгу.

До слова Не робіть так, якщо хочете виглядати стильно: 5 помилок при виборі трендового светра

Тож на цей випадок стилістка Олена Шевченко підготувала список речей, які створять вам небуденний лук, і які ви точно зможете щодня одягати під ті предмети, які уже маєте в шафі.

Речі яскравого, насиченого червоного кольору

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Такий відтінок – один з головних трендів сезону. Наприклад, червоний светр. Додайте до нього атласну спідницю, яскравий макіяж та зачіску, і маєте святковий образ. А з джинсами та чоботами вийде гарний акцент для буденного образу.



Образи з червоними акцентними речами / Фото Олени Шевченко



Образи з червоним светром / Фото Олени Шевченко

Металік

Ще один актуальний колір. Але якщо червоний — це класика, яка стала трендом, то металік скоріше за все скоро згасне. Тож якщо буде бажання включити цей тренд в гардероб, то святкові образи – те, що треба.



Образи з речами в кольорі металік / Фото Олени Шевченко



Образи зі штанами в кольорі металік / Фото Олени Шевченко

Светр, штани чи спідниця точно стануть гарним акцентом, і потім їх можна одягнути в буденні образи.

Речі з атласу

Ця глянцева тканина при правильній стилізації має дуже високий рівень святковості. Чорна сорочка з атласу навіть в компанії джинсів, але з обʼємними прикрасами та гарним макіяжем, створить небанальний святковий лук.



Образи з червоною спідницею / Фото Олени Шевченко

Також білизняні сукні чи атласні спідниці з минулих сезонів можна гарно застилізувати.

Мереживо

Фактура, яка додає образам ошатності, і яку потім легко вписати у щоденні образи.



Образи з мереживною спідницею / Фото Олени Шевченко

Найпростіше взяти мереживний топ, особливо якщо мереживо поєднано з атласом, шовком чи будь-якою глянцевою фактурою.



Образи з мереживними штанами / Фото Олени Шевченко

В буденних образах в поєднанні з джинсами, штанами та піджаком така річ додасть вам елегантності та жіночності.

Нестандартні фактури

Светр з обʼємним плетінням, худі з бахромою, сорочка з виразними оборками — такі акцентні речі мають гарний вигляд у святкових образах. А потім їх можна носити за стандартною формулою: 1 акцент, а все інше – база.



