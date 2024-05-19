5 найкрасивіших сумок літа: ці моделі захочуть придбати всі дівчата

Сумка є важливим елементом образу дівчат. Цей аксесуар є функціональною річчю для особистих речей, а красива й трендова сумка здатна підкреслити та вдосконалити образ.

Кожного сезону дизайнери пропонують чимало цікавих варіантів сумок, від яких неможливо встояти. Кожного сезону бренди намагаються здивувати новими формами, матеріалами та елементами декору, щоб задовольнити смаки різних модниць.

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У добірці ми розглянули найцікавіші форми сумок, на які варто звернути увагу цього сезону.

Сумка XXL

Збільшений розмір сумок – мастхев цього сезону. У таку сумку ви можете поставити не лише дрібні особисті речі, але й книги, папки з документами чи ноутбук. Обирайте для себе сумки з екошкіри чи солом’яні пляжні варіанти.



Модні сумки літа 2024 / Фото Vogue

Ланцюги

Вже не перший сезон сумки прикрашають ланцюжки, які є певним розширенням ювелірних виробів. Такі золоті чи срібні ручки нагадують намиста.



Актуальні сумки літа 2024 / Фото Vogue

Червоний колір

Усі модниці знають, що червоний колір є найпопулярнішим у 2024 році. Які б кольори дизайнери не додавали ще в моду, цей яскравий колір нікуди від нас не дінеться. Сміливо додавайте червону сумку у свій гардероб і нехай вона стане цікавим акцентом у вашому образі.



Модні сумки літа 2024 / Фото Vogue

Карго

Якщо попередній сезон популярними були штани карго, то вже цього літа абсолютними фаворитами стануть сумки-карго. Вони гарно поєднаються зі спортивним чи кежуальним вбранням.



Трендові сумки літа 2024 / Фото Vogue

Сферична сумка

Цікаві сумки у формі півмісяця чи круглі варіанти були присутні майже на всіх показах весняно-літнього сезону. Обирайте для себе більші сумки на плече або лаконічні мінімалістичні варіанти.



Актуальні сумки літа 2024 / Фото Vogue

Всі ці сумки вдало поєднаються з більшістю вбрання, яке є у вашому гардеробі, оскільки пасують до багатьох стилів. Взуття також можете підбирати будь-яке – від лаконічних балеток до красивих босоніжок чи базових кросівок.