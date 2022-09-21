Наймодніші сукні з вирізами на осінній сезон: на що треба звернути увагу

Дизайнери вже кілька сезонів закохані в сукні з вирізами, і навіть не пробують від них відмовлятися. Розрізи на сукнях присутні всюди – на талії, під грудьми, на стегнах та руках. Що презентували бренди на сезон осінь-зима 2022/2023 – дивіться далі.

Сукні з вирізами ідеально підійдуть для вечірніх виходів та особливих подій. Увагу на розрізи не звертайте. Якщо ви будете в теплому кашеміровому пальті, шубі з екошкіри чи дублянці, то ви точне не змерзнете.

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Найпопулярнішими сукнями з вирізами вважаються вироби від бренду Nensi Dojaka. Дизайнер поєднує тонкі фактури з сексуальними вирізами. Розкішні сукні від цього бренду активно приміряють на собі Белла Хадід, Емілі Ратажковскі, Гейлі Бібер та Ріанна.



Актуальні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue

На своєму нещодавньому показі бренд Valentino представив рожеву сукню з численними вирізами, про яку всі почали говорити після шоу.



Актуальні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue

Для нового сезону дизайнери створювали сукні з геометричними вирізами у формі кіл, трикутників, овалів, квадратів і ламаних фігур. У Saint Laurent з’явилася нюдова сукня з вирізами на талії, а Michael Kors випустив на подіум Беллу Хадід з розкішним вирізом на талії та глибоким вирізом на нозі.



Актуальні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue



Актуальні сукні на осінній сезон / Фото з Vogue