Різноманіття суконь на осінній сезон – вражає. Бренди презентували плаття з довгими рукавами, напівпрозорі, смугасті та навіть весільні.

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Весільні сукні

Stella McCartney пропонує асиметричні моделі та сукні з мереживними вставками, що повторюють силует. Victoria Beckham використовують атлас і драпірування, щоб формувати силует.



Трендові сукні осені 2023 / Фото з Vogue

Об'ємні сукні

Такі сукні були в моді у 1950-х роках, тож сукня-балон чи "повітряна куля" знову повертається в моду.



Трендові сукні осені 2023 / Фото з Vogue

"Голі" сукні

Відверті сукні не втрачають своєї популярності навіть восени. Такі моделі завжди з’являються на найважливіших червоних доріжках світу та заслуговують увагу на найвпливовіших подіумах.



Трендові сукні осені 2023 / Фото з Vogue

Сукні в тонку смужку

У смужку цього сезону будуть в тренді жакети і штани. Окрім того популярний принт сезону з’явився і на сукнях. Цей принт ідеально підходить для офісу, однак стереотипи вбрання вже пішли минуле, тож вбрання у смужку може сміливо підкорювати вуличний стиль.



Трендові сукні осені 2023 / Фото з Vogue

Сукні з відкритими плечима та довгими рукавами

Навіть в холодну пору в моді будуть сукні з відкритими плечима. Дизайнери вирішили додати таким сукням оригінальності, тож довершили їх довгими рукавами.



Трендові сукні осені 2023 / Фото з Vogue

Сукні з горловиною і довгими рукавами

Тренд на сукні з високою горловиною і довгими рукавами швидко захопив подіуми. Обирайте для себе на осінь класичні кольори, або ж звертайтеся до трендів та робіть ставку на мереживо, яку повернулося в моду.



Трендові сукні осені 2023 / Фото з Vogue