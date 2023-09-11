Разнообразие платьев на осенний сезон – впечатляет. Бренды представили платье с длинными рукавами, полупрозрачные, полосатые и даже свадебные.

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Свадебные платья

Stella McCartney предлагает ассиметричные модели и платья с кружевными вставками, повторяющими силуэт. Victoria Beckham используют атлас и драпировку, чтобы формировать силуэт.



Трендовые платья осени 2023 / Фото с Vogue

Объемные платья

Такие платья были в моде в 1950-х годах, поэтому платье-баллон или "воздушный шар" снова возвращается в моду.



Трендовые платья осени 2023 / Фото с Vogue

"Голие" платья

Откровенные платья не теряют своей популярности даже осенью. Такие модели всегда появляются на самых важных красных дорожках мира и заслуживают внимания на самых влиятельных подиумах.



Трендовые платья осени 2023 / Фото с Vogue

Платья в тонкую полоску

В полоску этого сезона будут в тренде жакеты и брюки. Кроме того, популярный принт сезона появился и на платьях. Этот принт идеально подходит для офиса, однако стереотипы нарядов уже ушли на прошлое, так что наряды в полоску могут смело покорять уличный стиль.



Трендовые платья осени 2023 / Фото с Vogue

Платья с открытыми плечами и длинными рукавами

Даже в холодное время в моде будут платья с открытыми плечами. Дизайнеры решили придать таким платьям оригинальность, поэтому завершили их длинными рукавами.



Трендовые платья осени 2023 / Фото с Vogue

Платья с горловиной и длинными рукавами

Тренд на платье с высокой горловиной и длинными рукавами быстро увлек подиумы. Выбирайте для себя на осень классические цвета или обращайтесь к трендам и делайте ставку на кружево, которую вернулось в моду.



Трендовые платья осени 2023 / Фото с Vogue