Цього року в центрі уваги сукні довжини максі, драпірування, будуарна естетика, сріблясті відтінки, моделі з деніму, романтичні сукні, квіткові та з торочками.

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Максі

У 2023 році суконь до підлоги надзвичайно багато. Цей модний тренд захопив і спідниці. Обираючи сукню, звертайте увагу на елегантну та стриману максідовжину в класичному кольорі.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Срібло

Найефектніший тренд цього сезону – сукні у відтінку металік. Сукні, що нагадують фольгу чи обгортку від цукерок стали фаворитами у колекціях весна-літо 2023.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Будуарні сукні

Делікатне мереживо, шовкова білизна та напівпрозора сукня – це головні елементи будуарного стилю, який повернувся у жіночі гардероби.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Торочки

Торочки у сукнях, які відсилають до естетики 1920-го року – знову у моді. Струмливі нитки прикрасили чимало суконь, тож обрати вам точно буде з чого.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Драпірування

Сукні з драпіруванням допомагають підкреслити сексуальність. У тренді сукні з рідкого трикотажу довжини міні або максі, з асиметричним драпіруванням та стильними деталями.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Денім

Плаття з деніму тривалий час були відсутні на подіумах, але зараз знову з’явилися. Дизайнери представили сукні на довгий рукав, сукні-сарафани, сукні міді- та мінідовжини.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Ефект деграде

Вперше ефект деграде увійшоу у моду в 1970-му році, а цього року повернув собі колишню славу. З французької слово "деграде" означає пом’якшення тому, напівтон або відтінювання. Бренди презентували десятки суконь з різними відтінками, які плавно перетікають один в інший.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Квіти

Квіткові сукні не сходять з модних радарів вже кілька сезонів. Обирайте для себе плаття з флористичними бутонами чи романтичним польовим принтом.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue