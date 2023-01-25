У моду повертаються сукні з ефектом деграде: як вони виглядають

До найактуальніших принтів прийдешнього сезону, до яких увійшли позачасові візерунки, належить ефект деграде або градієнт. Саме на такі сукні варто звернути увагу дівчатам, які хочуть освіжити свій гардероб чимось цікавим.

Колірний прийом деграде знайшов своє місце на сукнях. У новому сезоні знайдеться чимало виробів з цим принтом: на сукнях міді, напівпрозорих максі чи розкішних коктейльних варіантах.

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Що відомо про назву принта деграде

Назва терміну походить від французького слова та перекладається, як пом’якшення тону, напівтону чи відтінку. Градієнт увійшов у модний вжиток вже у 1970-х роках та досі не втратив своєї актуальності.

У новому весняно-літньому сезоні дизайнери вирішили по-новому обіграти деграде та зробили ставку на сукнях. Кілька брендів представили сукні з переходом в чорний колір. Такі плаття чудово підійдуть як для щоденних виходів, так і для особливої нагоди.

Інші ж бренди зробили ставку на соковиті кольори, які ідеально підкреслюють вигини тіла. Ще деякі бренди зробили ставку на нюдові відтінки, представивши моделі довжини максі з подовженими рукавами. Також серед модних суконь ви знайдете ще один модний тренд – плісирування, який поєднує у собі одразу дві тенденції.

Якщо вам до вподоби прийдешній тренд у сукнях – радимо вам переглянути найцікавіші моделі, які представили на Тижні моди знамениті дизайнери.



Трендові сукні весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Трендові сукні весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Трендові сукні весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Трендові сукні весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Трендові сукні весняно-літнього сезону / Фото з Vogue