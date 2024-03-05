Найпопулярніші шкіряні спідниці весни: бездоганні приклади з подіумів

Для весняно-літнього сезону бренди підготували чимало стильного вбрання, серед яких знайшлося місце для шкіряних спідниць. Загалом вбрання зі шкіри бренди представили чимало – це бомбери, тренчі, штани, жакети тощо.

У 2023 році на піку популярності були джинсові та шовкові спідниці, втім у новому сезоні на модну арену виходять шкіряні спідниці, які займають місце у всіх трендових підбірках на весняну пору.

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Шкіряні спідниці є універсальним та позачасовим елементом гардероба, оскільки будуть актуальними завжди. Цього року спідниця зі шкіри стане незамінною у вашій шафі, том радимо дізнатися з чим її найкраще поєднувати.

Колір

Чорна шкіряна спідниця – це класика, але не варто забувати про яскраві відтінки, які ідеально вписуються в наш гардероб в теплу пору року. Обирайте для себе вишневу, помаранчеву, блакитну чи білу спідницю. Моделі поєднували їх верхом того ж кольору, створюючи бездоганний монохром.



Трендові спідниці навесну 2024 / Фото Elle

Деталі

Зверніть увагу на спідницю з цікавими деталями. Це може бути вишивка, бахрома, застібки чи акцентні бутони квітів, які все ще залишаються популярними цього року.



Трендові спідниці навесну 2024 / Фото Elle

Модель олівець

Своїми колекціями дизайнери довели, що в гардеробі кожної дівчини не лише має бути спідниця прямого крою, але обов’язково шкіряна модель. Такі фасони ідеально підійдуть для офісних буднів та особливих подій, а шкіряна спідниця дозволяє видовжити силует та підкреслити фігуру.



Трендові спідниці навесну 2024 / Фото Elle

Коротка спідниця

Не забувайте в теплу пору про спідниці довжини міні. Вони виглядають настільки ж ефектно, як подовжені моделі.



Трендові спідниці навесну 2024 / Фото Elle

З чим поєднувати шкіряні спідниці

Стилізацій зі спідницями є дуже багато. Для моделей з довжиною міні обирайте бомбери, косухи, жакети чи сорочки. Серед взуття – робіть ставку на лофери чи чоботи до колін.

Спідниці довжини міді гарно поєднуються з короткими топами чи напівпрозорими блузами. Не забувайте про поєднання шкіри та деніму, оскільки спідниця дуже гарно поєднується зі джинсовою курткою. А ще завжди буде доречною формула «шкіра + шкіра», тому стилізуйте total looks в будь-яких кольорах.