Їх будуть носити всі: наймодніші спідниці, без яких не обійтися навесні
Джерело:Vogue
Спідниці займають особливу популярність у світі моди. Навіть шорти вже стали далеко неактуальними, поки у нас є велике різноманіття спідниць. Дизайнери вирішили представити чимало різних фасонів, тож рекомендуємо придивитися до тих, які будуть популярними у новому сезоні.
Згідно з тенденціями, в сезоні весна-літо 2024 в моді будуть мініспідниці-карго, моделі в стилі нульових, спідниці з драпіруванням, чи А-крою.
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До цікавих фасонів належать спідниці-балони та спідниці з посадкою на стегнах. Вони мають елегантний та гламурний вигляд.
Спідниці з воланами
Бренди Chanel, Miu Miu і Balmain підтримали тенденцію на спідниці з воланами та представили на подіумах вироби, які ідеально пасують до сорочок, балеток Мері Джейн чи лоферів.
Трендові спідниці весни 2024 / Фото Vogue
Спідниця з посадкою на стегнах
Таку спідницю до своїх колекцій додали бренди Gucci, Givenchy, Carolina Herrera і Chanel, тож радимо також не опускати з поля зору такий варіант спідниці.
Трендові спідниці весни 2024 / Фото Vogue
Шкіряна спідниця з потертостями
Спідниця зі шкіри з відсилкою до вінтажності буде в моді у весняному сезоні. До такого гранжевого стилю спробуйте додати масивні черевики та шкіряний жакет.
Трендові спідниці весни 2024 / Фото Vogue
Асиметрична спідниця
Мода з нульових стане доволі популярною в новому сезоні. До добірки трендових спідниць увійшли асиметричні моделі. Красиві та незвичні спідниці представили бренди Acne Studios і Balmain.
Трендові спідниці весни 2024 / Фото Vogue
Прозорі спідниці
Тренд на прозорість запровадили майже всі дизайнери. Шукайте для себе спідниці з сітки, фатину, шовку, мережива чи органзи.
Трендові спідниці весни 2024 / Фото Vogue
Мініспідниці
Якщо хочете створити сексуальний образ, обирайте для себе дуже короткі спідниці. Носіть їх з майками, жакетами та сорочками.